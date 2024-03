LR Vicenza: ancora una multa da parte del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglio, nella seduta del 7 Marzo 2024 ha inflitto al Vicenza una multa di 400 euro per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati imbrattando i muri con delle scritte. Inoltre per avere, alcuni suoi giocatori, al 95° minuto della gara, al momento della segnatura della rete da parte della loro squadra, danneggiato un pannello pubblicitario.

Da segnalare inoltre che Simone Tronchin si aggiunge a Michele Cavion nell'elenco dei diffidati, dopo aver ricevuto la quarta ammonizione.