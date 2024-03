Padova-LR Vicenza: finisce il primo tempo 0-0, ma con la squadra di Vecchi che avrebbe meritato il vantaggio

Finisce 0-0 il primo tempo dello stadio Euganeo tra Padova e Vicenza. Ottima prima frazione di gara della squadra di Vecchi, che sfiora piu' volte il vantaggio e non subisce particolarmente la compagine di Torrente. Si gioca davanti a quasi 9 mila spettatori presenti, oltre 1300 i tifosi biancorossi.

In cronaca. Al 3' primo calcio d'angolo battuto dal Padova con Favale, l'arbitro vede un fallo in area e fischia punizione per gli ospiti. Pochi secondi dopo proprio Favale si prende il catellino giallo per una gomitata ai danni dui De Col. All'8' Ronaldo lancia Rolfini che entra in area e prova la conclusione, ma la palla termina sul fondo dopo un rimpallo proprio sul giocatore del Vicenza. Al 12' ci prova Ronaldo dal limite, ribattuta della difesa del Padova. Al 17' la squadra di Vecchi guadagna il primo tiro dalla bandierina: batte Ronaldo colpo di testa di Ferrari, palla prima sulla traversa e poi sulla linea di porta. Prima grande occasione del match. Al 20' ammonito Tronchin. Pochi secondi dopo Ronaldo recupera palla e prova il tiro ancora una volta ribattuto. Dall'altra parte Varas mette un cross che attraversa tutta l'area del Vicenza, ma nessuno tocca e il pallone esce sul fondo. Primi venti minuti molto intensi all'Euganeo con la squadra di Vecchi che gioca meglio di quella di Torrente. Ronaldo, ex di turno, tra i migliori in campo. Al 25' altro corner per il Vicenza: batte Costa direttamente in porta, Donnarumma esce male e dietro di lui Sandon sfiora il tocco decisivo in porta. Al 27' l'estremo difensore del Padova regala l'ennesimo calcio d'angolo: cross di Ronaldo e colpo di testa di Cuomo, palla sfiorata da Donnarumma che si stampa sulla traversa. Al 30' conclusione da lontano di De Col, sfera alta non di molto. Al 34' Della Morte parte in contropiede, ma viene steso da Crisetig, che si prende il giallo. Al 39' Kirwan calcia da distantissimo, controlla Confente. Un minuto di recupero. Termina il primo tempo 0-0. Vicenza sicuramente meglio del Padova in questo primo tempo dell'Euganeo. La squadra di Vecchi avrebbe meritato anche il gol del vantaggio, sfiorato varie volte.