LR Vicenza-Fiorenzuola: il rimborso dei tagliandi

La società LR Vicenza ha comunicato che i biglietti acquistati per la gara contro il Fiorenzuola, che doveva disputarsi domenica 3 marzo, resteranno validi per la nuova data della gara che è dunque in programma martedì 19 marzo alle ore 19:30 https://lrvicenza.net/lr-vicenza-fiorenzuola-posticipata-la-nota-della-societa/

Qualora un titolare dei tagliandi volesse rinunciarvi, può procedere all’annullamento sul circuito Ticketone, ottenendo così il rispettivo rimborso. La procedura di annullamento del titolo andrà effettuata con le medesime modalità con le quali erano stati acquistati i tagliandi: on line in caso di acquisto sul web tramite form dedicato all’interno del proprio account oppure recandosi presso il punto vendita nel quale era stato concluso l’acquisto, verificandone gli orari di apertura.

Il rimborso della gara può essere richiesto dalle ore 16:00 di venerdì 1 marzo sino alle ore 14:00 di giovedì 14 marzo.