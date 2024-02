Padova-LR Vicenza: informazioni e modalità per il rinnovo della LR Vicenza Card, necessaria per l'acquisto dei biglietti

Su disposizione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, i tifosi del Vicenza che si recheranno a Padova, dovranno obbligatoriamente acquistare il biglietto per il settore ospiti curva nord e solo se fidelizzati (possessori fidelity card Lanerossi Vicenza).

La società biancorossa, dunque, ha fatto sapere che la LR Vicenza Card è rinnovabile o sottoscrivibile online sul sito di sport.ticketone.it oppure sarà possibile rinnovarla presso Casa Vicenza allo stadio Romeo Menti, sabato 2 marzo dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

Inoltre il club ha voluto ricordare alcune indicazioni su come raggiungere lo stadio Euganeo:

ARRIVANDO DA A4 MILANO-VENEZIA (soluzione CONSIGLIATA): Uscire a Padova Ovest e prendere lo svincolo a sinistra seguendo per Padova. Quindi prendere l’USCITA 1 e seguire le indicazioni per Stadio Euganeo – Parcheggio Ospiti.



ARRIVANDO DA A13 BOLOGNA-PADOVA: Uscire a Padova Sud, proseguire seguendo indicazioni A4 Milano e Trento/Vicenza. Una volta entrati nella SR47 Corso Australia, procedere fino all’USCITA 1 (Padova Via Po, stazione), alla rotonda tenere la sinistra e prendere la terza uscita sulla destra. Quindi seguire le indicazioni per Stadio Euganeo – Parcheggio Ospiti.