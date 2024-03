Padova-LR Vicenza: le probabili formazioni

Il Padova, secondo in classifica, vuole rimanere nella scia del Mantova capolista e vittorioso 4-0 contro la Virtus Verona, mentre il Vicenza vuole consolidare la terza posizione, continuare la striscia di vittorie consecutive e avvicinarsi anche ai padovani. Una sfida tutta da seguire quella di questa sera alla stadio Euganeo, tra le due migliori difese del girone: 18 i gol subiti dai padroni di casa, 23 quelli incassati dagli ospiti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Padova (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Varas; Liguori, Bortolussi, Palombi. All. Torrente.

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; Della Morte; Rolfini, Ferrari. All. Vecchi.

DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Padova e Vicenza, in programma mercoledì 6 marzo alle 20.45 allo stadio Euganeo, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW. In chiaro la gara si potrà vedere su TvA Vicenza.