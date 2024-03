Padova-LR Vicenza: già molti settori sold out

Per la sfida Padova-LR Vicenza, in programma allo stadio Euganeo mercoledì 6 marzo alle ore 20.45, sono già stati venduti 2.461 biglietti, 884 dei quali sono stati acquistati nel settore ospiti. I tifosi del Lane avranno a disposizione nella Curva Nord 2.200 posti.

Per questo atteso derby ad oggi sono già sold out i settori Tribuna est, Poltrone Premium e Poltrone Biancoscudate.

Ricordiamo che i biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita) e che in occasione di questa importantissima sfida di campionato, la società Calcio Padova ha deciso di aumentare la capienza, con tariffe speciali dedicate ad U15 e famiglie nei settori Tribuna Est Nord e Tribuna Ovest Nord. Lo speciale pacchetto famiglia è destinato a un under 15 e relativo accompagnatore che potranno quindi usufruire della tariffa speciale di 1,00 euro (Under 15) e 10,00 euro (accompagnatore). I biglietti dovranno essere acquistati contestualmente selezionando l’apposita tariffa.