Padova-LR Vicenza: la Questura ha dato il via libera alla presenza dei tifosi biancorossi

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, la Questura della città del Santo avrebbe dato indicazione favorevole alla presenza dei tifosi del Vicenza a Padova per la gara in programma mercoledì 6 marzo alle ore 20.45.

Un primo passo è stato fatto, ma manca ancora la risposta dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, che si esprimerà con tutta probabilità nella giornata di oggi. La trasferta dei sostenitori biancorossi è in bilico per quanto successo dopo Vicenza-Padova dello scorso 30 ottobre, quando un gruppo di ultras vicentini hanno laciato bottiglie e sassi contro alcuni autobus dei tifosi padovani.

In caso di parere positivo del GOS si procederà poi alla definizione per le modalità di acquisto dei biglietti: al momento sembra che sarà necessario essere in possesso di Fidelity Card con scadenza dopo il 6 marzo, ma nulla di ufficiale.