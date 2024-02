LR Vicenza-Triestina: 1-0 al termine del primo tempo

Il Vicenza chiude avanti 1-0 il primo tempo nella sfida del Menti contro la Triestina. Buon inizio gara della squadra di Vecchi. Il ritmo poi cala, ma la compagine biancorossa tiene bene il campo. In cronaca.

Al 5' Anzolin calcia al centro dell'area ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo tre minuti il Vicenza replica con Della Morte che tira da posizione decentrata ma non riesce a mettere dentro. Al 10' altra occasione per i padroni di casa, ma né Rolfini né Ferrari trovano il tocco vincente. Al 12' gol del Vicenza: Tronchin recupera palla sulla trequarti e libera Della Morte, che al limite dell'area, fa partire un tiro molto potente in diagonale che si insacca nell'angolo opposto. Al 21' uscita incerta di Confente che però non crea conseguenze. Sul finale colpo di testa di Rolfini fuori misura. Non succede più nulla di rilevante e il Vicenza chiude avanti il primo tempo 1-0. Il ritmo intorno al 25' è calato, la gara si è anche leggermente innervosita e non si sono viste altre azioni pericolose.