LR Vicenza-Triestina: le formazioni ufficiali

Manca poco al via di LR Vicenza-Triestina, match in programma alle ore 16. Gara che può valere il terzo posto in solitaria. Mister Vecchi ritrova Golemic dal primo minuto. In attacco spazio a Rolfini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; Della Morte; Rolfini, Ferrari. All. Vecchi.

Triestina (3-5-2): Matosevic; Malomo, Struma, Moretti; Pavlev, Celeghin, Vallocchia, Correia, Anzolin; Lescano, Minesso. All. Bordin.