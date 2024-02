LR Vicenza-Triestina: arbitra Scarpa della sezione di Collegno

LR Vicenza-Triestina, gara in programma domenica 25 febbraio alle ore 16 allo stadio Menti, sarà diretta da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno. Il direttore di gara piemontese in questa stagione ha diretto 14 incontri: uno nel girone A, quattro nel B e sei nel C della Serie C, e tre nei campionati Primavera. Scarpa ha estratto 70 cartellini gialli e 7 rossi, 5 per doppia ammonizione.

Il direttore di gara piemontese ha due precedenti positivi con i biancorossi relativi alla scorsa stagione (1-2 in casa della Virtus Verona e 1-4 contro la Pro Sesto). Nell’unico incrocio tra Triestina e Scarpa, usci invece un pareggio nella stagione 2021/22 (0-0 a Verona sempre contro la Virtus).

Gli assistenti del direttore di gara saranno Giovanni Dell’Orco di Policoro e Luca Landoni di Milano. Quarto ufficiale Gabriele Restaldo di Ivrea.