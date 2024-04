Alessandria-LR Vicenza: le probabili formazioni e dove seguire la gara

Alle 16.30 si gioca la gara tra Alessandria e LR Vicenza, ultimo incontro della regular season prima dei playoff. Mister Vecchi, alla caccia del sedicesimo risultato utile consecutivo, deve fare a meno di Cavion, Rossi, Pellegrini e Rolfini, oltre a Golemic e Cuomo squalificati. Il tecnico biancorosso, in piena emergenza, deve fare attenzione anche ai diffidati Sandon e Laezza e quindi molto probabilmente potrebbe schierare una difesa insolita. Calcio d'inizio domani alle 16.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Alessandria (4-3-1-2): Farroni; Ciancio, Soler, Gega, Rossi; Sepe, Nichetti, Pellitteri; Mastalli; Samele, Busatto. All. Binotto.

LR Vicenza (3-4-1-2): Confente; Fantoni, De Col, Lattanzio; Talarico, Tronchin, Ronaldo, Greco; Della Morte; Delle Monache, Ferrari. All. Vecchi.

DOVE SEGUIRE LA GARA

La sfida tra Alessandria e Vicenza, in programma domenica 18 aprile alle 16.30 allo stadio “Giuseppe Moccagatta”, si potrà seguire su Sky e in streaming su NOW TV.