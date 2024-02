LR Vicenza-Triestina: le probabili formazioni

Oggi alle 16 il Vicenza cercherà di conquistare la quinta vittoria consecutiva in campionato nella gara interna contro la Triestina, che può valere anche il terzo posto solitario della classifica. Mister Vecchi ritroverà Golemic a guidare la difesa dopo la squalifica, ma dovrà rinunciare nuovamente a Laezza e De Col, non ancora al meglio. La Triestina, invece, dovrà fare a meno di Jonsson, che è in ripresa dopo un serio problema fisico ma non ancora disponibile, Agostino, Ballarini, D'Urso e Redan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. All. Vecchi.

Triestina (4-3-3): Matosevic; Germano, Ciofani, Rizzo, Anzolin; Celeghin, Vallocchia; Correia; El Azrak, Lescano,Vertainen. All. Bordin.