LR Vicenza-Fiorenzuola: arbitrerà Gabriele Totaro

LR Vicenza-Fiorenzuola, gara in programma domenica 3 marzo alle ore 18.30 allo stadio Menti, sarà diretta da Gabriele Totaro della sezione di Lecce. Il direttore di gara pugliese in questa stagione ha diretto 17 incontri tra Serie C, Coppa Italia Serie C e Primavera ed ha estratto 66 cartellini gialli e 2 rossi, 1 per doppia ammonizione.

Scarpa non ha mai diretto in passato i biancorossi, mentre ha un unico precedente con la squadra emiliana in Serie D e si tratta di una vittoria: Fiorenzuola-Vigor Carpaneto 3-1 (29 settembre 2019).

Gli assistenti del direttore di gara saranno Matteo Cardona di Catania e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto ufficiale Stefano Raineri di Como.