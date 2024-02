LR Vicenza, Talarico: "Vincere aiuta a vincere"

È stata ottima la prova di Talarico, autore del raddoppio, nella gara vinta dal Vicenza contro la Triestina. Il giovane biancorosso è apparso molto contento in conferenza stampa al termine del match.

Ecco le sue parole: “È stato bello ed emozionante trovare il gol, era una cosa che aspettavo da tempo. Sono contento per la squadra e a livello personale. Dedica? Alla mia famiglia che era presente allo stadio e alla mia ragazza che non poteva esserci oggi.

Il mio ruolo? Cerco di adattarmi ad ogni ruolo che mi viene chiesto di ricoprire e di interpretarlo al meglio. Sono contento di come lo sto interpretando e spero di continuare così.

Maggiore serenità dopo le vittorie? Vincere aiuta a vincere. Dobbiamo cavalcar l’onda il più possibile senza mai sbagliare l’atteggiamento che è la cosa più importante. Dobbiamo continuare così per riuscire a portare il pubblico dalla nostra parte perché è un fattore in più specialmente in casa".