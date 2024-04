Moccagatta? No, Moka gatto!

Vecchi costretto ad inventare una squadra giovanissima, con qualche absolute beginner. In gol il baby Busato e in zona Cesarini anche il Loco dagli 11 metri. In attesa di sapere come andrà Carrarese-Pontedera, il Lane aggiunge un anello alla sua catena positiva, portando a 16 il numero di gare senza sconfitte. Peccato per l’infortunio a Fantoni, che toglie quasi subito al ragazzo la chance di mettersi in mostra. Nel secondo tempo l’ingresso di Della Morte vivacizza i biancorossi, che poi beneficiano anche dell’espulsione del grigio Gega.

Le pagelle del "baffo" Belloni

CONFENTE 6,5: una prima parata al 25’ e poi al 78’ un bell’intervento sulla punizione abilmente calciata da Mastalli. Quanto basta per portare a casa dignitosamente la pagnotta.

SANDON 6+: partita senza infamia né lode, impreziosita però dal colpo di testa dell’89’ che propizia il gol del pareggio. Non doveva giocare e invece ha dovuto arruolarsi per salvaguardare Laezza.

FANTONI n.g.: si fa male a una caviglia e al 23’ è costretto a lasciare il campo. Auguri.

(LATTANZIO) 6+: il suo ingresso aggiunge un po’ di velocità alla manovra. Niente di particolare ma lascia l’impressione di essere una pedina sulla quale si potrà contare.

DE COL 6: piazzato in un ruolo non suo, preferisce fare il compitino e fa benissimo. L’Alessandria non è un avversario particolarmente temibile ma la difesa in super emergenza alla fine ha fatto il suo.

TALARICO 6.5: pur non essendo nello splendido stato di forma di qualche settimana fa, si è prodigato sulla fascia con qualche strappo. A volte gli è riuscito, a volte no, ma si è comunque reso molto utile allargando il gioco.

(BUSATO) 7: decisiva la sua stoccata a tempo quasi scaduto con un’ottima coordinazione sul tiro. Che battesimo del fuoco per un 2007!

TRONCHIN 7: il “soldatino” non si smentisce mai. Parte centrocampista, poi il mister lo chiama addirittura a fare lo stopper e infine torna mediano. Un elemento imprescindibile nello scacchiere del tecnico. Ma davvero sarà impossibile reggere la concorrenza del Cittadella per questa stella nascente?

(CONZATO) 6+: l’emozione di entrare in squadra e di veder coincidere la cosa con un successo in rimonta. Mi sa che stanotte farà fatica ad addormentarsi…

RONALDO 6+: il suo presunto fallo su Busatto, che il signor Zoppi sancisce col penalty lascia molti dubbi. Al 71’ subisce una netta trattenuta da parte di Gega, che costa il rosso al centrale di casa. Ci prova da lontano all’87’ ma il bolide va nettamente sopra al montante. Non è stato il miglior Ronnie, ma non si può proprio fare a meno di lui…

GRECO 6,5: ci prova di testa al 49’ senza inquadrare lo specchio. Disputa una partita tutto sommato positiva come mezzala. Corre molto e nel secondo tempo è anche molto più concreto. Fornisce al mister alcune opzioni tattiche che torneranno utili nei play off.

PROIA 5: questa partita doveva essere importante per lui. Invece si dimostra né carne, né pesce. Sbaglia molto e non produce alcun grattacapo agli uomini di Binotto. Peccato, perché è una bocciatura senza attenuanti e dopo che esce, la squadra prende quota.

(DELLA MORTE) 6,5: gran pezzo di classe al 92’, quando si coordina in mezza girata al volo e mette la palla appena a lato. Non fa mirabilie, ma è un dato incontrovertibile che quando entra lui in campo, i piemontesi vanno in evidente difficoltà.

DELLE MONACHE 5,5: al 24’ cerca il sette e la palla non esce di molto. Al 45’ conclusione da dimenticare. Altra chance al64’ ma si fa anticipare. Ci si aspettava molto da lui, ma in effetti siamo al molto fumo e poco arrosto. Lo aspettiamo agli spareggi.

FERRARI 6: va in gol subito al 13’ ma l’arbitro ravvede una spinta sul difensore e annulla. L 69’ gli capita sulla zucca la migliore delle occasioni su un invito col contagiri di Ronaldo, ma il Loco mette fuori. E non è da lui. Al 94’ lo tirano giù per la maglia in area e l’arbitro indica il dischetto. Il bomber non tira benissimo, ma quanto basta per passare sotto al corpo di Farroni e regalare alla squadra la vittoria finale.

Allen. VECCHI 7: le contingenze lo costringono a stravolgere la formazione e a mettere in campo una specie di “scuola materna” del pallone. Due diciassettenni (Conzato e Busato), due diciannovenni (Fantoni e Delle Monache), due ventenni (Sandon e Lattanzio) e due ventunenni (Tronchin e Talarico). Per tre quarti di gara la squadra fatica a trovare schemi e fisionomia, poi, grazie anche alla superiorità numerica, la spinta in avanti si fa intensa e alla fine arrivano due gol. Impossibile stilare un giudizio tecnico in una squadra senza rodaggio né esperienza. Ma il suo Vicenza ha il merito di provarci fino in fondo. Da quando c’è lui la media partita è di 2,25 punti. C’è bisogno di spendere tante parole?