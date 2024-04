Il Vicenza ribalta la gara sul finale e vince ad Alessandria 2-1

Il Vicenza ribalta nei minuti finali la gara sul campo dell'Alessandria e vince 2-1 grazie al primo gol in Serie C di Busato, all'esordio tra i grandi e al sigillo su rigore di Ferrari. Sedicesimo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Vecchi proiettati verso i playoff. In cronaca. Inizia la gara e dopo due minuti gol annullato a Ferrari per farlo in attacco. Al 21' ci prova Rossi per i padroni di casa, ma non torva la porta e poco dopo Fantoni è costretto a chiedere il cambio. Al posto del giovane difensore del Vicenza entra Lattanzio. Al 24' conclusione di Delle Monache, palla fuori. Dieci minuti dopo ci prova Greco, ma anche in questo caso la sfera esce sul fondo. Al 37' il direttore di gara concede un calcio di rigore ai padroni di casa: l'ex biancorosso Busatto trasforma, ma non esulta. Al 48' ammonito Ferrari. Non succede più nulla fino al fischio finale del primo tempo.

Ad inizio ripresa viene subito ammonito Gega nei padroni di casa e poco dopo conclusione di Ronaldo con palla fuori. Al 21' tiro di Sepe che non inquadra lo specchio della porta e successivamente stessa sorte per Ferrari. Al 27' l'Alessandria rimane in dieci: Gega si prende il secondo cartellino giallo e deve abbandonare il campo. A seguire girandola di cambi: dentro Busato e fuori Talarico nel Vicenza, in campo Pellegrini e Cusumano, fuori Sepe e Femia tra i padroni di casa. Al 33' conclusione di Mastalli, respinta. Poco dopo ancora sostituzioni nell'Alessandria: dentro Foresta e Parrinello, fuori Mastalli e Rossi. Cambia anche il Vicenza: Conzato prende il posto di Tronchin. Al 42' ci prova Ronaldo, ma alza troppo la mira. Due minuti dopo la squadra di Vecchi trova il pari: cross al centro, Sandon va di testa con Farroni che respinge, la palla termina sui piedi di Busato che mette dentro l'1-1 al suo debutto in Serie C. Al 47' conclusione di Della Morte, sfera fuori. Al 50' rigore per il Vicenza dopo una mischia in area. Ferrari dal dischetto non sbaglia il gol del 2-1 che regala la vittoria in rimonta alla squadra biancorossa. Per l'Alessandria, infatti, non c'è piu' tempo per cercare il pareggio. Arriva il fischio finale del direttore di gara sulla festa del Vicenza che conquista il sedicesimo risultato utile consecutivo. Gioia immensa anche per Busato, che trova il suo primo gol in Serie C al debutto.