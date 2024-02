LR Vicenza: ancora una multa da parte del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 26 e 27 Febbraio 2024 ha sanzionato il Vicenza con 800 euro di multa per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato durante l’ingresso in campo delle squadre, due fumogeni nel recinto di gioco e due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze. Inoltre al 13° minuto del primo tempo i tifosi hanno lanciato un fumogeno nel recinto di gioco, anche in questo caso senza conseguenze.

Non ci sono invece squalificati tra i biancorossi, ma nel girone sono sette i calciatori fermati: due turni di stop a Moscati (LUMEZZANE), uno a testa per Ciancio (ALESSANDRIA), Van Ransbeeck (LEGNAGO S), Davi (ARZIGNANO V), Marotta (GIANA ERMINIO), Ranieri (NOVARA) e Fietta (PRO PATRIA).