LR Vicenza-Triestina: 2-0 e manita di vittorie consecutive

Il Vicenza non si ferma più e batte anche la Triestina 2-0 e si prende la terza posizione solitaria della classifica. Buona prova dei ragazzi di Vecchi che superano anche la prova del nove. E davanti alle telecamere di Rai 2. In cronaca. Al 5' Anzolin calcia al centro dell'area ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo tre minuti il Vicenza replica con Della Morte che tira da posizione decentrata ma non riesce a mettere dentro. Al 10' altra occasione per i padroni di casa, ma né Rolfini né Ferrari trovano il tocco vincente. Al 12' gol del Vicenza: Tronchin recupera palla sulla trequarti e libera Della Morte, che al limite dell'area, fa partire un tiro molto potente in diagonale che si insacca nell'angolo opposto. Al 21' uscita incerta di Confente che però non crea conseguenze. Sul finale colpo di testa di Rolfini fuori misura. Non succede più nulla di rilevante e il Vicenza chiude avanti il primo tempo 1-0. Il ritmo intorno al 25' è calato, la gara si è anche leggermente innervosita e non si sono viste altre azioni pericolose.

Inizia la ripresa e dopo sei minuti sinistro di Della Morte che impegna Matosevic, sulla respinta nessun biancorosso riesce a toccare il pallone in rete. All'11' raddoppio del Vicenza: Della Morte serve un pallone al centro, la palla arriva sul secondo palo a Talarico che mette dentro il gol del 2-0. Primo sigillo per lui con la maglia biancorossa. Al 20' conclusione alta di Tronchin. Al 25' cross di Pavlev e colpo di testa di Lescano alto sopra la traversa. Sette minuti dopo ci prova Ronaldo su calcio di punizione, blocca Matosevic. Al 35' esce dal campo Della Morte, applaudito da tutto lo stadio Menti. Al termine dei tre minuti di recupero termina la gara con la vittoria per 2-0 del Vicenza, che conquista il quinto successo consecutivo e si prende la terza piazza della classifica in modo solitario. Prova di carattere per la squadra di Vecchi, che trova un gol per tempo e nel resto della gara contiene gli avversari senza subire più di tanto.

IL TABELLINO

LR VICENZA-TRIESTINA 2-0

L.R. Vicenza (3-4-1-2) Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico (86′ Greco), Tronchin (86′ Lattanzio), Ronaldo, Costa; Della Morte (80′ Cavion); Rolfini (70′ Pellegrini), Ferrari. Allenatore: Vecchi

Triestina (3-5-2) Matosevic; Struna, Malomo, Moretti; Pavlev; Celeghin (65′ El Azrak), Correia, Vallocchia, Anzolin (79′ Petrasso); Lescano (79′ Gunduz), Minesso (65′ Vertainen). Allenatore: Bordin.

Rete: 12′ Della Morte, 56′ Talarico

Arbitro: Scarpa della sezione di Collegno; assistenti: Dell’Orco di Policoro e Landoni di Milano; quarto uomo: Restaldo di Ivrea

Note: ammonizioni: Rolfini (LRV), Celeghin, Moretti, Malomo, Struna (TRI). angoli: 3-4.