LR Vicenza-Fiorenzuola: situazione complicata per gli allagamenti dentro e fuori lo stadio

Situazione complicata in vista della gara tra LR Vicenza e Fiorenzuola in programma domenica alle ore 18.30. Da ieri le vie intorno allo stadio sono allegate e ora la situazione è complicata anche all'interno del Menti, con l'acqua che ha invaso buona parte del campo e raggiunto anche spogliatoi e magazzini. Difficile capire ora la stima dei danni e i tempi di ripristino. Da valutare impianti elettrici, quelli a led e audio bordocampo. Una decisione per la sfida di domenica non è ancora stata presa, ma si valuterà nelle prossime ore, quando si riuscirà anche a togliere tutta l'acqua e a quantificare i danni. Tra l'altro le previsioni non promettono nulla di buono. Non va dimenticato che anche la situazione fuori dallo stadio non è delle migliori, con molte zone allegate.