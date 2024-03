LR Vicenza-Arzignano Valchiampo: le probabili formazioni

Questa sera alle ore 20.45 si sfidano LR Vicenza-Arzignano Valchiampo, match valido per la 31a giornata del campionato di serie C girone A. I biancorossi guidati da mister Vecchi arrivano da sei risultati utili consecutivi, cinque vittorie ed un pareggio e dalla bella prestazione di Padova. Gli ospiti, invece, nelle ultime cinque gare hanno ottenuto solo tre punti. Per la sfida odierna, il tecnico del Vicenza, deve fare a meno di Rolfini, infortunato nella rifinitura.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Laezza, Golemic, Sandon; De Col, Ronaldo, Cavion, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. All. Vecchi.

Arzignano (4-3-3): Boseggia; Davi, Piana, Boffelli, Gemignani; Lakti, Bordo, Antoniazzi; Barba; Parigi, Faggioli. All. Bianchini.

Dove vedere la gara:

La sfida tra Vicenza-Arzignano Valchiampo, in programma domenica 10 marzo alle 20.45, al Menti, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW.