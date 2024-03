LR Vicenza beffato sul finale. Al Menti 1-1 con il Fiorenzuola

Il Vicenza viene raggiunto nel recupero da Fiorenzuola. La gara del Menti finisce 1-1 con i gol di Ferrari e D'Amico. La squadra biancorossa, meno brillante del solito, dopo il gol del vantaggio non soffre quasi nulla, ma sul finale si fa beffare.

In cronaca. Al 7' prima conclusione del Vicenza con Della Morte, blocca Sorzi. Al 17' pericoloso il Fiorenzuola: imbucata di Nelli per Musatti, che calcia sul fondo di pochissimo, con Confente completamente battuto. Il Vicenza fa la partita, ma la prima vera palla gol la creano gli ospiti. Al 25' ripartenza dei padroni di casa: Della Morte fa tutto da solo senza servire i compagni e la difesa del Fiorenzuola recupera bene. Al 30' ammonito Ferrari, diffidato, salterà il Legnago. Un minuto dopo imbucata precisa di Greco per Delle Monache che prova a mettere la palla in area, la difesa ospite mette in angolo. Al 35' ci prova De Col da molto lontano, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 36' ammonito Tronchin, anche lui diffidato, non ci sarà nel match con la squadra veronese. Al 42' il Vicenza protesta per un presunto tocco di mano di Reali, ma l'arbitro non vede nulla e non assegna nemmeno il corner.

Inizia la ripresa e dopo due minuti Vicenza in vantaggio: il Fiorenzuola regala palla a Della Morte, il trequartista colpisce il palo e poi Sorzi, Ferrari arriva sulla palla e deposita in rete di testa. Decimo gol stagionale per il bomber biancorosso. Al 10' ancora Ferrari calcia addosso a Sorzi. Al 18' Delle Monache non riesce per poco a mandare il pallone in rete. Al 25' occasione per il Fiorenzuola: Brogni mette in mezzo, Confente tocca il pallone e poi Costa allontana. Al 32' termina la prima da titolare per Delle Monache, che esce tra gli applausi del Menti. Quattro minuti di recupero. Al 47' pareggio del Fiorenzuola: cross di Brogni e tocco vincente di Felice D'Amico. Indecisione di Sandon e Costa. Finisce 1-1, con un grande rammarico per Vicenza, raggiunto sul finale. Per la squadra biancorossa è comunque il decimo risultato utile consecutivo.

IL TABELLINO

LR Vicenza-Fiorenzuola 1-1

LR Vicenza (3-5-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; De Col, Tronchin (1' st Cavion), Greco, Costa; Della Morte (42' st Proia); Delle Monache (32' st Pellegrini), Ferrari (46' st Laezza). All. Onesti.

Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi; Brogni, Reali, Potop, Sussi; Gonzi, Nelli, Musatti (35' st Anelli); Bocic (27' st D'Amico), Alberti (22' st Popovic), Seck (27' st Morello). All. Tabbiani.

Arbitro: Totaro di Lecce (assistenti De Vito, Celestino; quarto ufficiale Maresca)

Reti: 2' st Ferrari (V), 47' st D'Amico (F)

Note: ammoniti Ferrari (V), Tronchin (V).