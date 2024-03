LR Vicenza-Fiorenzuola: le probabili formazioni

Questa sera alle ore 19.30 Vicenza e Fiorenzuola recuperano la gara inizialmente prevista per domenica 3 marzo e poi rinviata a causa dei pesanti allagamenti che avevano colpito la citta e anche lo stadio “Menti”. Il Fiorenzuola perde due pedine importanti come Mora e Bondioli, entrambi squalificati. Nel Vicenza mister Vecchi, non presente in panchina per squalifica, al suo posto Onesti, deve fare a meno di Ronaldo, fermato due giornate dal Giudice Sportivo, Talarico, Fantoni e Rolfini, infortunati. Il tecnico biancorosso recupera Proia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-4-2-1) - Confente; Laezza, Cuomo, Golemic; De Col, Cavion, Costa, Tronchin; Della Morte, Ferrari; Pellegrini. All. Onesti

Fiorenzuola (4-3-3) - Sorzi; Sussi, Potop, Reali, Brogni; Musatti, Nelli, Gonzi; Seck, Alberti, Bocic. All. Tabbiani