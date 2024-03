LR Vicenza: la felicità di Ferrari dopo la vittoria sulla Pro Patria

In casa Vicenza, al termine della gara vinta con la Pro Patria sul finale, ha parlato in conferenza stampa Franco Ferrari.

Le parole del calciatore biancorosso: “Mi volevano rubare il goal, ma sono riuscito a spizzarla. Sono contentissimo per la rete e per questa vittoria sofferta, visto che siamo rimasti in dieci da subito. Questa vittoria dimostra il nostro temperamento, in tanti ci davano per morti, invece ci siamo rialzati. Rolfini? Avevamo preparato una sorpresa sul goal, ma eravamo troppo lontani quando ho segnato e quindi abbiamo fatto la foto alla fine. Siamo con lui, abbiamo sofferto tutti per quello che gli è successo e gli saremo vicini fino a quando tornerà in campo.

Assist di Costa? Sì, è il quinto assist che mi fa, visto che avevamo detto che se mi faceva cinque assist gli facevo un regalo, ora glielo dovrò comprare.

Vittoria di squadra? Importantissima, perché ho giocato tante volte in questo campo ed è sempre difficile, mi sa che è la prima volta che vinco in questo campo. Abbiamo sofferto tanto ma abbiamo avuto i tre punti.

State bene? Stiamo bene fisicamente. Vogliamo far capire anche all’ambiente che siamo tutti insieme: staff, mister, giocatori e tifosi e stiamo andando tutti verso una direzione.

Partita difficile per me? Tanta lotta, più che altro eravamo in due con i loro centrali, però siamo contenti, abbiamo rincorso tanto ma alla fine ci ha ripagato la vittoria, perché anche se eravamo con un giocatore in meno, a volte non sembrava.

Dedica? Oggi specialmente ad Alex perché lo abbiamo vissuto come se fosse capitato a noi, per farvi capire quanto gli vogliamo bene, quindi è per lui, per la sua famiglia, per dirgli che gli siamo vicini finché non tornerà con noi”.