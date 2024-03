LR Vicenza: Delle Monache è intervenuto ai microfoni dopo la gara con il Fiorenzuola

Dopo il pareggio beffa contro il Fiorenzuola, in conferenza stampa, ha parlato Marco Delle Monache.

Queste le parole del calciatore del Vicenza: "Non vedevo l’ora, anche perché era da tanto tempo che non giocavo dal primo minuto, poi giocare in questo stadio è molto bello con una tifoseria così, quindi sono molto contento e spero di avere altre possibilità. Sensazioni? Non vedevo l’ora di giocare, quindi ero molto fiducioso, credevo molto in me, è andata bene. Se ero più a mio agio da esterno? Sì, mi sono trovato meglio ma darò sempre il 100%, ovunque mi metterà il mister. Ho incitato il pubblico? Sì, perché il pubblico può essere fondamentale, può essere il dodicesimo uomo in campo, ci può dare tanto e l’ho caricato per ricevere una spinta ancora maggiore. Rammarico? Tanto, però ora non ci possiamo fare niente, quindi andiamo avanti e cerchiamo di migliorare. Prossima gara Ferrari squalificato? Non so se toccherà a me, il mister farà le sue scelte e ovviamente io le accetterò, però se mi dirà di giocare, io darò il massimo, speriamo che sia così.

Come mi trovo nel gruppo? Molto bene, ci sono i giocatori più esperti che mi aiutano tanto e mi fanno crescere molto sotto vari punti di vista. Mi trovo molto bene col gruppo, veramente molto bene. Un mio goal? Lo aspetto pure io, non vedo l’ora. Speriamo”.