Lane: errare diabolicum

C’è molta contentezza per la prestazione e per le 5 occasioni da goal. Ma resta il dato che nelle ultime gare sono stati gettati ben 6 punti. E adesso la Triestina può tentare il sorpasso.

LE PAGELLE DEL “BAFFO” BELLONI

CONFENTE 6,5: i biancorossi dominano in lungo e in largo, ciò nonostante al portiere berico serve un’uscita miracolosa nel primo tempo per evitare il vantaggio veronese. Censurabile il suo rinvio di piede al 10’.

LAEZZA 6,5: buona la sua prestazione là dietro. Un colpo di testa al 56’. Chiude bene i varchi, come all’89’ e mantiene alta l’attenzione finchè, al 91’ non deve uscire per infortunio. Sarà un caso ma è allora che il Lane prende gol. Allora non è lui che portava sfiga…

(SANDON) n.g.: il gol di testa di Zanandrea arriva dalla sua parte. Situazione già vista.

GOLEMIC 6: fa il suo, senza infamia e senza lode. Perde qualche duello aereo che di solito non teme. Il traversone che consente al Legnago l’aggancio è forse troppo alto per i centrali. Sta di fatto che avrebbero dovuto imparare la lezione e invece la frittata si ripete.

CUOMO 6+: in generale positiva la sua prestazione. Anche perché non si sottrae alla fase di ripartenza. Nel primo tempo qualche buon recupero di palla. Si vede meno nella ripresa.

DE COL 6+: prosegue nel suo periodo di crescita. Combatte sulla fascia sinistra e qualche volta tenta anche l’accelerata corsara. Un assist ben riuscito al 13’.

CAVION 7: una buona gara, tutta sostanza e fosforo. Sorretto dalla sua esperienza si fa trovare ovunque la squadra abbia bisogno. A parte un erroraccio al 32’, porta sulle spalle il peso del centrocampo e qualche volta prova anche la giocata personale.

GRECO 6.5: partita di luci e ombre, ma stavolta con le luci in netta prevalenza. La sua posizione tra le linee mette spesso in difficoltà gli ospiti. Va un paio di volte al tiro e in un’occasione si incunea bene in area, subendo un intervento che va rivisto alla moviola.

COSTA 7,5: partita eccellente, la sua. Da vero leader in campo non lesina iniziative sempre pericolose. Un buon assist al 4’, bissato al 23’. Suo lo zampino nell’azione del gol.

DELLA MORTE 8: incontenibile finchè lo sorregge il fiato. Troppa roba per il povero avversario diretto, che arranca senza beccarlo mai. Tre occasioni da gol e tanta tanta qualità. Salta l’uomo come un birillo e al 35’ solo la traversa gli nega la rete da standing ovation. Il vero incursore non è a teatro con Vannacci.

DELLE MONACHE 8: il “bocia” è un’iradiddio. Si capisce perché la Samp non l’ha mollato e se lo riprenderà a fine stagione. Quando mette il turbo lascia sul posto i difensori e ha un dribbling micidiale. Rovesciata volante al 3’. Grandissime azioni all’8’, al 13’ e al 33’. Serpentina micidiale al 54’. Fa impazzire il povero Zanadrea, che andrà in gol (guarda caso) solo quando l’ex blucerchiato è sotto la doccia.

(PROIA) 5,5: entra e dovrebbe dare spessore al Lane che è in vantaggio. Purtroppo si vede solo per un tiro che gli resta in canna.