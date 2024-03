LR Vicenza: Pellegrini e l'obiettivo stagionale

Jacopo Pellegrini è intervenuto ai microfoni dopo il pareggio contro il Legnago Salus. L'attaccante del Vicenza ha parlato anche di uno degli obiettivi stagionali personali: "Quello di andare in doppia cifra è un obiettivo, per eguagliare i goal dell’anno scorso. Sei reti sono un po’ pochine, ma cerchiamo di aumentarle in queste ultime giornate e speriamo anche nei play-off. Spero di ritagliarmi un buon minutaggio in questo periodo finale".

Il calciatore biancorosso ha poi analizzato il gol e la gara: "Non potevo sbagliare, è stata una bella azione, siamo partiti dal basso, poi siamo riusciti a liberarci con Costa e il portiere ha fatto una bella parata. Dopo Della Morte l’ha rimessa in mezzo ed ero lì per calciare a porta vuota, sono contento del goal. Rammarico? C’è molto rammarico, soprattutto perché dal campo, la sensazione è stata che nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima prestazione e non siamo riusciti a segnare, nonostante le tante occasioni e quello quindi era il rammarico principale. Poi dopo sembra che ci sia una maledizione in questi minuti finali, il goal dovrei rivedere l’ultima azione, però, è successo, dobbiamo andare avanti. Credo che la partita sia stata molto positiva e niente, continuiamo a lavorare. La mia spaccata? Ho detto a Costa che mi ha messo una palla davvero da categoria superiore, perché mi ha fatto un cross impressionante, ero riuscito a colpirla bene, forse non sono riuscito a darci la forza necessaria per battere il portiere, che però credo abbia fatto un ottimo intervento, peccato perché quella è stata una delle tante occasioni del primo tempo. Punta centrale? Mi sono trovato bene, credo di essere una punta centrale con caratteristiche di attacco alla profondità, però credo che questo sia il mio ruolo. Della Morte e Delle Monache hanno fatto una partita eccezionale entrambi, hanno quasi sempre saltato l’uomo, quindi hanno facilitato un po’ tutta la squadra. Dedica? Alla mia ragazza, come sempre, poi alla mia famiglia, un po’ a tutti".