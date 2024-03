LR Vicenza: Pellegrini è intervenuto a "E' solo calcio"

Jacopo Pellegrini, che contro il Legnago ha trovato il suo sesto sigillo stagionale, ha partecipato alla puntata di È solo calcio del Giornale di Vicenza.

L'attaccante del Vicenza ha parlato della corsa per il terzo posto nel girone A: "Dobbiamo cercare di mantenere il terzo posto, sapendo che anche la Triestina è stata costruita per le prime posizioni. Non dobbiamo sbagliare, ma loro avranno una gara non facile contro l'Arzignano".

Il calciatore biancorosso ha parlato anche dei gol subiti dopo il novantesimo: "Il gol subito contro il Legnago non doveva succedere, anche perchè è arrivato da un fallo laterale concesso da posizione pericolosa. Sono sicuro che non succederà più".