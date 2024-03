Pro Sesto-LR Vicenza: le informazioni sulla prevendita

La Lega Pro comunica che sarà attiva, dalle ore 15:00 di lunedì 25 marzo, la prevendita per il settore ospiti per la gara Pro Sesto-LR Vicenza, in programma sabato 30 marzo alle ore 20.45, allo stadio “Ernesto Breda”. La prevendita sarà attiva online sul sito di Ticketmaster https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-pro-sesto-1913-lr-vicenza-30-marzo-2024-stadio-ernesto-breda-sesto-san-giovanni-6705.html

I tifosi biancorossi potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti (1.323 tagliandi a disposizione), sino alle ore 19:00 di venerdì 29 marzo. Settore ospiti (esclusi diritti di prevendita): intero € 10,00, ridotto fino ai 12 anni e over 65 € 5,00

Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando.