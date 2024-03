LR Vicenza-Legnago Salus: le probabili formazioni

Sfida complicata per il Vicenza, che affronta alle 17.30 il Legnago Salus, una delle squadre più in forma del momento. Vecchi deve fare a meno di Rolfini, Talarico e Lattanzio, tutti infortunati, oltre a Tronchin, Ferrari e Ronaldo, squalificati. Molti dubbi anche sulla presenza in campo di Rossi e Proia, convocati, ma in forte dubbio. Il Legnago, imbattuto nelle tredici gare del girone di ritorno, deve rinunciare a Pelagatti, squalificato e Motoc, indisponibile. Mister Donati recupera Casarotti e Buric.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Greco, Costa; Della Morte, Delle Monache; Pellegrini. All. Vecchi

LEGNAGO (3-4-1-2): Fortin; Sbampato, Hadaji, Ruggeri; Zanetti, Diaby, Baradji, Boci; Van Ransbeeck; Giani, Svidercoschi. All. Donati

DOVE VEDERE LA GARA

La sfida tra Vicenza e Legnago, in programma sabato 23 marzo alle 17.30, al Menti, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW.