La maledizione colpisce ancora

Nonostante il filotto positivo che ha portato il Lane al terzo posto in classifica, non si può dire che sia un’annata baciata dalla fortuna per i biancorossi. In conferenza stampa Vecchi emette il bollettino degli assenti e il Vicenza si ritrova in piena emergenza alla vigilia della gara con il Legnago.

“La situazione si è ancor più complicata in questi ultimi giorni – ha detto il mister – perché speravamo di avere Rossi al 100% e invece partirà dalla panchina, così come Proia, il quale sta bene ma pure lui non ci sarà al fischio d’inizio. Il resto è noto, con i tre squalificati, con Tallarico che soffre per la distorsione al ginocchio, cui si è aggiunto anche Lattanzio con una distorsione alla caviglia. Quindi a metà campo e davanti siamo davvero contatissimi, ma sono sicuro che i disponibili faranno la loro parte. Probabilmente torneremo al classico 3/4/2/1 che ci ha dato tante soddisfazioni. In questi giorni ci siamo soffermati sul gol preso alla fine della gara col Fiorenzuola. Non sono d’accordo con chi dice che abbiamo perso campo: fino all’ultimo siamo rimasti con un atteggiamento offensivo. C’è stato piuttosto un errore di copertura, che ha coinvolto 3 o 4 giocatori. Per quello, facciamo mea culpa, ma va sottolineato che stiamo anche pagando qualcosa di troppo in termini di decisioni arbitrali. Non credo assolutamente che ci sia pregiudizio verso il Vicenza. Diciamo che noi siamo una squadra importante e abbiamo gente molto conosciuta, anche per il carattere fumantino. I direttori di gara non ci perdonano niente, ma dovrebbero essere almeno equi nel giudizio. Martedì ho visto un giocatore del Fiorenzuola commettere un fallo analogo a quello di Ronaldo e non essere nemmeno ammonito. Questo non deve succedere.”

Il tecnico berico ha concluso parlando dell’avversario di turno. “I veronesi stanno facendo molto bene. Ultimamente hanno un passo simile al nostro, che abbiamo fatto un solo punto in più rispetto a loro. Sono una neopromossa e come accade sempre sentiranno che al Menti può essere la partita della vita. Si tratta di una formazione che non regala niente e che si è amalgamata dall’anno scorso con lo stesso allenatore. Hanno buone individualità e sono difficili da affrontare. Basta osservare il loro cammino: sconfitta a novembre col Mantova e poi nessun altro passo falso. Ma io sono ottimista, perché vedo che i ragazzi hanno recuperato bene dopo l’impegno infrasettimanale e la condizione fisica mi sembra tranquillizzante.”

Arbitro dell’incontro il signor Montezuma da Tenochtitlan, anzi no, scusate… Lapsus freudiano. La CAN ha designato il signor Valerio Vogliacco della sezione di Bari. Che gli Dei aztechi ce la mandino buona! Apertura delle ostilità, domani alle ore 17.30.