LR Vicenza-Legnago Salus: due assenze e due rientri tra gli ospiti

Alle ore 17.30 il Vicenza ospiterà il Legnago Salus, nella gara valida come 33a giornata del campionato di Serie C girone A. Il tecnico della squadra veronese Massimo Donati ha convocato 26 calciatori. Rientrano nella lista Casarotti e Buric, assenti contro il Lumezzane, mentre non compaiono Motoc e Pelagatti.



Ecco l'elenco completo.



Portieri: Businarolo, Fortin, Tosi



Difensori: Boci, Hadaji, Martic, Mazzali, Muteba, Noce, Ruggeri, Sbampato, Travaglini, Zanandrea



Centrocampisti: Baradji, Casarotti, Diaby, Franzolini, Giani, Van Ransbeeck, Viero, Zanetti



Attaccanti: Buric, Mbakogu, Rocco, Sambou, Svidercoschi.