LR Vicenza: finalmente buone notizie dal Giudice Sportivo

Questa volta il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, non ha fermato nessun calciatore del Vicenza in vista della prossima gara di campionato sul campo della Pro Sesto. Nel match scorso sono stati quattro gli ammoniti in casa biancorossa: capitan Golemic (dodicesimo giallo), Laezza (ottavo cartellino), Cuomo e De Col (per entrambi terza ammonizione). Nessuno di loro era diffidato e quindi saranno tutti a disposizione per la prossima gara. Inoltre Vecchi potrà contare sul rientro di Ronaldo e Ferrari, che hanno scontato la squalifica.

Il Giudice Sportivo ha, invece, inflitto una multa di 300 euro alla Pro Sesto per avere la totalità dei suoi sostenitori (100%), presenti nel Settore Tribuna Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, di quelle Calcistiche e dell’Arbitro. Inoltre ha fermato per un turno Dario Toninelli, squalificato per la decima ammonizione e costretto a saltare il match con il Vicenza.