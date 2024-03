LR Vicenza-Legnago Salus: 0-0 al termine del primo tempo

Finisce 0-0 il primo tempo tra Vicenza e Legnago Salus. Gara molto bella con la squadra di Vecchi più volte vicino al gol, anche se la compagine di Donati non rimane a guardare. Al 3' conclusione di Marco Delle Monache che termina fuori. Due minuti dopo ci prova Della Morte, palla larga. Al 9' si vede il Legnago con Zanetti, palla fuori e poco dopo traversa di Rocco. Al 13' conclusione di Della Morte che non inquadra lo specchio della porta. Al 23' ci prova Pellegrini, ma non crea problemi a Fortin. Al 31' ammonito Zanetti. Due minuti dopo proprio Zanetti prova il tiro, ben parato. Al 35' traversa clamorosa di Della Morte a Fortin battuto. Al 41' ammonito De Col. Al 45' Baradji tenta il tiro, sfera fuori. Finisce il primo tempo 0-0.