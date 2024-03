LR Vicenza: verso la sfida di sabato

Con la volata promozione che è giunta ormai al capolinea, con il Mantova alla caccia dei tre punti decisivi per il salto di categoria, gli occhi sono tutti puntati sulla zona playoff. Tutto è ancora apertissimo, con il Vicenza che sta cercando di ipotecare almeno il terzo posto. La squadra di Vecchi deve ancora giocare con Pro Sesto, Mantova ed Alessandria in trasferta e con Novara e Trento in casa. I biancorossi negli ultimi due incontri hanno ottenuto due pareggi beffa, con le avversarie che hanno trovato il gol sempre nel recupero. E' ovvio che mister Vecchi deve lavorare anche su questo aspetto, perchè le gare o vanno chiuse, oppure serve molta concentrazione fino al fischio finale. Va detto che il gruppo ha disputato due buone gare e solo per poco non ha portato via il bottino pieno. Nel match di sabato sul campo della Pro Sesto il tecnico biancorosso ritrova Ronaldo e Ferrari, dopo lo stop per squalifica. Il Vicenza deve anche guardarsi alle spalle perchè la Triestina dista solamente due punti e può provare a rubare la seconda posizione alla squadra veneta.