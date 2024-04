Mantova-LR Vicenza: 0-2 con inizio devastante della squadra di Vecchi

Ottimo primo tempo del Vicenza che chiude avanti 2-0 sul campo del Mantova capolista. Nei primi minuti la squadra di Vecchi domina la gara e trova un uno due micidiale nel giro di un minuto. Al 2' arriva il vantaggio alla prima occasione utile: Ronaldo trova un gol splendido su calcio di punizione. Sessanta secondi dopo ecco il raddoppio: Festa sbaglia il rinvio e ancora Ronaldo a porta vuota mette dentro. All'8' Vicenza in avanti: calcio d'angolo di Ronaldo per Ferrari, che devia ma non riesce ad indirizzare in porta. Al 17' altra occasione per i biancorossi: punizione battuta sempre da Ronaldo, Ferrari colpisce di testa, ma mette sul fondo. Al 33' conclusione di Greco parata. Un minuto dopo Pellegrini spreca una buona palla gol su assist di Ferrari. Al 37' punizione per il Mantova battuta da Burrai, la difesa biancorossa respinge e subito dopo Fedel calciatori in curva. Al 44' occasione in contropiede per il Vicenza, ma Pellegrini spreca tutto malamente. Dopo cinque minuti di recupero termina il primo tempo con il risultato di 2-0 per gli ospiti. Il Mantova non riesce a reagire alle due reti iniziali del Vicenza, che sfiora anche il terzo gol.