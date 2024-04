LR Vicenza: mister Vecchi vuole entrare nella storia biancorossa

Dopo la vittoria ottenuta contro il Novara, mister Vecchi ha ottenuto il dodicesimo risultato utile consecutivo sulla panchina del Vicenza. Una striscia che il tecnico biancorosso non vorrà certo interrompere questa sera nella sfida di recupero contro la Pro Sesto (ore 18). Si parte, però, dall'1-0 a favore dei padroni di casa e la squadra veneta avrà solamente 35 minuti per cercare di rimettere in piedi il match e continuare nella serie positiva di risultati.

La compagine biancorossa di Vecchi ha già raggiunto i numeri del Real Vicenza di Paolo Rossi (1977-1978), della formazione guidata da Ulivieri nel 1997/1998 e quella di Guidolin del 1994/1995. Nella gara di recupero di questa sera potrà provare a fare meglio.