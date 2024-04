LR Vicenza-Novara: le probabili formazioni e dove vedere la gara

Il Vicenza torna in campo, dopo la gara rinviata con la Pro Sesto, per affrontare al Menti il Novara (ore 18.30).Il tecnico Vecchi ritrova Talarico tra i convocati, ma deve ancora rinunciare a Lattanzio, Rolfini e Rossi. Gattuso, invece, si ritrova senza Bertoncini, Kerrigan, Lancini, Corti e Scappini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LR VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. Allenatore: Vecchi.

NOVARA (3-4-1-2): Minelli; Lorenzini, Bonaccorsi, Khailoti; Urso, Calcagni, Ranieri, Di Munno; Bentivegna; Vilhjalmsson, Ongaro. Allenatore: Gattuso.

DOVE VEDERE LA GARA

La sfida tra Vicenza e Novara, in programma domenica 7 aprile alle 18.30 allo stadio “Romeo Menti”, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW TV.