LR Vicenza-Novara: 1-0 al termine del primo tempo, ma che occasione sprecata

Finisce il primo tempo al Menti con il Vicenza avanti 1-0 sul Novara, grazie al calcio di rigore trasformato da Ferrari. La squadra di Vecchi spreca anche un altro penalty con Ronaldo. In cronaca.

Al 10' rigore per il Vicenza: Della Morte mette il cross per Costa che viene atterrato in area. Dal dischetto si presenta Ferrari che non sbaglia. Al 14' altro penalty per i padroni di casa: Della Morte viene steso in area da Khailoti. Questa volta dagli undici metri si presenta Ronaldo che, però, si fa neutralizzare il tiro da Minelli. Al 27' Della Morte tenta la conclusione dal limite, ma la palla va in corner. Al 36' cross di De Col e tiro di Ferrari, sfera che termina alta sopra la traversa. Un minuto dopo si vedono gli ospiti con Ongaro che prova la conclusione, Confente mette in corner. Non succede più nulla e il primo tempo termina 1-0 per i padroni di casa.