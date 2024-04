Pro Sesto-LR Vicenza: finisce 1-1, ma nel recupero i biancorossi sfiorano la vittoria

Il Vicenza riesce a non uscire sconfitto dal campo di Breda, trova il pari con un tiro di Costa deviato da Caverzasi e sul finale sfiora anche la vittoria con un palo colpito da Cavion. La squadra di Vecchi dimostra carattere e con questo spirito può puntare davvero in alto.

In cronaca. Piove anche oggi su Sesto San Giovanni. Al 15′ cross di Costa e conclusione di Delle Monache, palla fuori dallo specchio della porta. Al 19' ci prova Ronaldo su punizione, ma la sfera messa in mezzo, viene allontanata dalla difesa della Pro Sesto. Due minuti dopo prima occasione per i padroni di casa: tiro dalla distanza di Toci, Confente mette in angolo. Al 23' ancora Toci, questa volta di testa, mette alto oltre la traversa. Al 25' punizione per i padroni di casa e ammonizione per Costa. Alla battuta va Sereni, ma la palla finisce sulla barriera. Al 28' altra conclusione di Toci deviata, blocca Confente. Un minuto dopo cross di Delle Monache, sfera in angolo. Dagli sviluppi del corner Ronaldo pesca Golemic, che chiama alla prima parata Del Frate. Al 30' Greco ci prova al volo, palla sul fondo non di molto. Al 32' ammonito Bussaglia e poco dopo conclusione di Della Morte da fuori area, ma la difesa di casa mette in fallo laterale. Al 36' doppio cambio per il Vicenza: fuori Delle Monache e Golemic, dentro Cavion e Proia. Al 42' arriva il pareggio della squadra di Vecchi: Costa calcia in porta, deviazione sfortunata e decisiva di Caverzasi che spiazza Del Frate. Al 45' cambio per i padroni di casa: dentro Barranca per Maurizii. Anche il Vicenza cambia e si difende: fuori Della Morte e Costa, per Laezza e Sandon. Poco dopo ammonito Basili per la Pro Sesto. Al 51' occasione incredibile per la squadra di Vecchi che sfiora il sorpasso: contropiede di Greco, cross in area per Cavion che calcia al volo, palla sul palo e poi tra le mani di Del Frate. Pochi secondi dopo ammonito Ferrari e cambio nella Pro Sesto: dentro Palazzi per Poli. Dopo sette minuti di recupero termina la gara con il punteggio di 1-1. Il tiro di Costa deviato nella propria porta da Caverzasi pareggia il gol di Toci realizzato il 30 marzo, prima del rinvio del match per impraticabilità del campo. Grande prova di carattere dei ragazzi di Vecchi, che riescono a pareggiare in pochi minuti una gara difficile e sfiorano anche la vittoria sul finale. Tredicesimo risultato utile consecutivo per i biancorossi, che continuano l'imbattibilità e allungano al terzo posto.