Mantova-LR Vicenza: aperta la prevendita per il settore ospiti

La società Mantova comunica che è attiva, dalle ore 15:00 di mercoledì 10 aprile, la prevendita per il settore ospiti per la gara Mantova-LR Vicenza, in programma domenica 14 aprile alle ore 18.30, allo stadio Danilo Martelli. La prevendita sarà attiva presso i punti vendita Vivaticket https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv oppure online al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/mantova-vicenza/233543

I tifosi residenti a Vicenza e provincia dovranno acquistare obbligatoriamente i biglietti per il Settore Ospiti capienza 800 posti) e potranno acquistarli solo se in possesso di Fidelity Card LR Vicenza in corso di validità e fino alle ore 19:00 di sabato 13 aprile:

Prezzi (esclusi diritti di prevendita): intero 15 euro, ridotto fino ai under 16 e over 65 e donne 10 euro. Il titolo di accesso non può essere ceduto a terzi, nemmeno con cambio di nominativo.

La LR Vicenza Card è rinnovabile o sottoscrivibile online sul sito di sport.ticketone.it o sarà possibile rinnovarla presso LR Store allo stadio Romeo Menti, sabato 13 aprile dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30.