Pro Sesto-LR Vicenza: le probabili formazioni della gara di recupero

La gara di recupero Pro Sesto-LR Vicenza, in programma questa sera alle 18, riprenderà dal 10' minuto della ripresa e con il vantaggio dei padroni di casa per 1-0.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Pro Sesto (3-5-2): Del Frate; Mapelli, Iotti, Giorgeschi; Poggesi, Poli, Gattoni, Bahlouli, Palazzi; Sereni, Toci. Allenatore: Angelotti

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Greco, Ronaldo, Costa; Della Morte, Delle Monache; Ferrari. All. Vecchi.

DOVE VEDERE LA GARA

La gara di recupero tra Pro Sesto e Novara, in programma mercoledì 10 aprile alle 18 allo stadio “Ernesto Breda”, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW TV.