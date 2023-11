LR Vicenza-Pro Sesto: le probabili formazioni

LR Vicenza-Pro Sesto vale come 15a giornata del campionato di Serie C girone A. Mister Diana deve fare a meno di Costa e Ferrari, squalificati, ma ritrova Valietti e De Maio. Il tecnico biancorosso in settimana ha voluto disputare un allenamento congiunto con il Caldogno, match vinto 7-1, ma che non deve per nulla ingannare. Il Vicenza dovrebbe schierarsi con il solito 3-4-2-1, mentre la Pro Sesto con gli stessi effettivi che hanno battuto l'Albinoleffe. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; Valietti, Cavion, Ronaldo, Greco; Scarsella, Rolfini; Pellegrini. All. Diana.

Pro Sesto (3-4-2-1): Botti; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Petrungaro, Gattoni, Bussaglia, Maurizii; Sala, Sereni; Bruschi. All. Parravicini.

Arbitra il match Dario Madonia di Palermo, assistito da Marco Porcheddu e Mario Pinna, entrambi di Oristano. Quarto ufficiale Carlo Esposito di Napoli.