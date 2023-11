LR Vicenza: Ierardi è intervenuto a "E' solo calcio"

Il Vicenza, a Legnago, è caduto nuovamente nell'ennesima sconfitta stagionale. Il capitano Mario Ierardi, intervenuto all'interno del programma "E' solo calcio" sul sito del Giornale di Vicenza, ha cercato di spiegare cosa non va nella squadra biancorossa.

Ecco le parole del difensore: "E' stato un altro scivolone, pensavamo di esserne usciti, invece siamo ricaduti abbastanza in fretta e questo non va bene. Quando si pensa di fare la partita facile perchè vai a Legnago e poi si sa che contro di noi giocano tutte sempre con il coltello tra i denti, ci vuole un pochino più di testa e non prenderla sottogamba. Dobbiamo metterci nella testa che facciamo la stessa categoria e quindi le vittorie vanno conquistate sia se giochi con una squadra importante, che con una meno ed è lì che fa la differenza, quandro entri in campo con la mentalità giusta. Per noi i tifosi non sono una pressione, anzi giocare davanti a diecimila persone, non è come giocare a Legnago e per la squadra è sicuramente una pressione positiva".