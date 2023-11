LR Vicenza-Pro Sesto: arbitra Dario Madonia di Palermo

LR Vicenza-Pro Sesto, gara in programma sabato 25 novembre alle ore 20.45 allo stadio Menti e valida per la 15a giornata del campionato di serie C girone A, sarà diretta da Dario Madonia di Palermo.

Il fischietto siciliano in questa stagione ha diretto otto gare: una nel girone A, una nel B e tre nel C della Serie C, e tre nei campionati Primavera. Per Madonia, dunque, sarà la seconda direzione di gara nel girone A. L'arbitro di Palermo ha estratto 36 volte il cartellino giallo, ma mai quello rosso.

Madonia ha diretto i biancorossi nel match Renate-LR Vicenza 2-1 della stagione scorsa, mentre con la Pro Sesto ha due precedenti (una vittoria e un pareggio).

Gli assistenti del direttore di gara saranno Marco Porcheddu e Mario Pinna, entrambi di Oristano. Quarto ufficiale sarà, invece, Carlo Esposito di Napoli.