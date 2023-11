LR Vicenza: vittoria nel test amichevole con il Caldogno

Serie C

Serie C Girone A

Nel pomeriggio di mercoledì 22 novembre il Vicenza batte in trasferta 7-1 il Caldogno Calcio. Buon test amichevole per i biancorossi in avvicinamento alla gara di sabato contro la Pro Sesto.

In cronaca. Al 24′ rigore per i biancorossi: Scarsella viene atterrato in area, Pellegrini batte il penalty, ma Petre è bravo ad intercettare la conclusione, sulla ribattuta si avventa Rolfini ma trova ancora una volta l'estremo difensore ospite a chiudere lo specchio. Al 41′ vantaggio della squadra di Diana: Pellegrini si accentra, salta un difensore e incrocia sul secondo palo.

Nel secondo tempo dopo otto minuti Jimenez raddoppia con un tiro dal limite dell'area di rigore. Al 22' Ferrari, con un preciso colpo di testa, mette dentro la rete del 3-0. A nove minuti dalla fine altra incornata vincente, questa volta di De Maio. Sessanti secondi dopo Proia, con un destro preciso, mette dentro la quinta rete. Al 83' Ferrari trova la doppietta personale: cross di Jimenez, stop di petto del Loco e conclusione al volo che non lascia scampo a Petre. A due minuti dal novantesimo anche Proia trova la doppietta personale. Al 90' Bolletta accorcia le distanze e trova il gol della bandiera.

IL TABELLINO

CALDOGNO CALCIO-LR VICENZA 1-7

Marcatori: 41′ Pellegrini (LRV), 53′ Jimenez (LRV), 67′ e 83′ Ferrari (LRV), 81′ De Maio (LRV), 82′ e 88′ Proia (LRV), 90′ Bolletta (C)

Caldogno Calcio: Petre; De Stasio, Seganfredo, Zanotto, Zanandrea, Casolin, Zangara, Cuccarolo, Simoni, Radin, Marchioro. All. Alessandro Sgrigna

LR Vicenza Primo Tempo (3-5-2): Massolo; De Col, Golemic, Sandon; Valietti, Cavion, Ronaldo, Scarsella, Talarico; Pellegrini, Rolfini. All. Aimo Diana

LR Vicenza Secondo Tempo (4-3-2-1): Confente; Ierardi, Laezza, De Maio, Lattanzio; Tronchin, Rossi, Greco; Jimenez, Proia; Ferrari. All. Aimo Diana

Arbitro: Sig. Luca Rizzolo dell’AICS Vicenza, assistenti Sig. Andrea Marchetti e Sig. Stefano Longo dell’AICS Vicenza