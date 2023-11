LR Vicenza: allenamento congiunto con il Caldogno Calcio

Serie C

Serie C Girone A

Dopo la sconfitta di Legnago, il Vicenza di Aimo Diana, si sta preparando per affrontare la sfida interna contro la Pro Sesto, in programma sabato 25 novembre alle ore 20.45. Il gruppo biancorosso nella giornata di mercoledì 22 novembre alle ore 15:30, sarà ospite del Caldogno Calcio per un allenamento congiunto, allo Stadio Comunale di Caldogno.

La società Caldogno Calcio, organizzatrice dell’evento, ha comunicato che il biglietto di ingresso per la visione delle gara sarà pari a 5 euro, gli Under 16 invece potranno accedere gratuitamente all’impianto.