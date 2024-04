Lr Vicenza: Play Off formato Nostradamus

Il Lane pescherà in Piemonte l’ultimo numero della tombola. Ma in attesa di giocare la sua (forse ininfluente) gara al Moccagatta, val magari la pena di fare qualche considerazione in chiave play off. Ho visto in diretta la partita Lucchese-Carrarese e l’impressione che ne ho tratto è che la società marmifera (probabile terza migliore classificata dei vari giorni e quindi equiparata, nella sostanza alle tre seconde) non mi è apparsa particolarmente temibile. Contro i rossoneri di casa gli uomini di Calabro hanno fatto una gran fatica, passando solo su calcio di rigore e senza impressionare come gioco.

Ne ho dedotto che negli spareggi costituirebbero (chissà) un avversario abbordabile per il Vicenza, certamente migliore di qualche squadra in posizione più arretrata ma con ambientini al calor bianco (tipo Perugia, Pescara, Avellino o Crotone). Ciò nonostante mi riesce davvero difficile pensare che la Carrarese si lasci scappare domenica la ghiottissima occasione col Rimini allo stadio dei Marmi. Spes ultima dea, comunque… Non dimentichiamo tuttavia il Catania, vincitore della Coppa Italia, di diritto al raggruppamento finale ma con un grosso punto interrogativo. In questo momento gli etnei occupano un posto in classifica a rischio play out. Sarebbero salvi per un pelo ma hanno alle spalle la Turris (ad un solo punto) e l’ultimo capitolo prevede un Catania-Benevento (con le streghe molto lanciate) e un Brindisi-Turris (con i pugliesi già retrocessi).

C’è infine un ultimo elemento a rendere ancor più ingarbugliata la situazione e mi riferisco al ricorso del Taranto contro i 4 punti di penalizzazione. Se fosse accolto, non solo proietterebbe i rossoblu nella hit parade del girone (ora sono quinti a 62 punti col terzo posto a 66 lunghezze) ma bloccherebbe l’intero calendario delle finali. Roba da centurie di Nostradamus! Il Vicenza ha dalla sua uno stato di forma fisica e una carica mentale che mister Vecchi ha assemblato proprio al momento giusto. I biancorossi, per come stanno giocando, non devono avere paura di nessuno. Non del Padova o della Triestina, né delle temute piazze del Sud. Facendo molta attenzione alle squadre magari meno titolate, perché è noto come durante la fase finale gli scivoloni abbiano fatto la storia del calcio. Nervi saldi, ricerca del gioco, strategia dei cambi e legge del Menti. Sperando che El Loco Ferrari trovi proprio a maggio il massimo della sua forma di bomber. Ma ora basta proiezioni nel futuro. Avanti, con la benedizione degli Alpini, che già venerdì riempiranno strade e piazze della nostra città con la loro allegria. Non sarebbe bello festeggiare anche un Lane ancora vincente e convincente? Un Lane “mai strack”…