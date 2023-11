Legnago Salus-LR Vicenza: al Sandrini finisce 1-0 per i padroni di casa

Dopo due vittorie consecutive, tre se contiamo la coppa, il Vicenza crolla nuovamente ed esce sconfitto dal campo di Legnago. La compagine veronese si impone 1-0 e spezza i sogni di rimonta in campionato della squadra di Diana. Stop pesantissimo per il gruppo biancorosso che sembrava essersi ripreso dal momento negativo di stagione. Una sconfitta che allontana ancor di più il Vicenza dalle prime posizioni.

In cronaca. Al 3' conclusione di Costa, palla che sfiora la traversa. Quattro minuti dopo ci prova il Legnago con un tiro di Van Ransbeeck che finisce alto. All'8' Fortino devia in angolo un tiro di Della Morte. Al 18′ ripartenza veloce dei padroni di casa con Van Ransbeeck che calcia fuori non di molto. Al 25' Pellegrini ci prova da fuori area, palla sul fondo. Non succede praticamente più nulla di rilevante e le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Inizia la ripresa e dopo dieci minuti Confente salva il Vicenza sulla conclusione molto precisa di Rocco sul primo palo. Al 12' Ferrari calcia, ma non inquadra la porta. Al 25' rigore per il Legnago: Sandon stende Giani e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta Rocco che non sbaglia. Pochi minuti dopo ci prova Ronaldo su punizione, ma la palla sorvola la traversa. Al 31' il Vicenza rimane in dieci: Costa, già ammonito, protesta e si prende il secondo giallo. Al 37' il Legnago raddoppia con Franzolini, ma l'arbitro annulla. Intorno al 40' Golemic sfiora il pari, la palla esce davvero di poco. Al 48' Buric butta al vento il gol del raddoppio, dopo un grave errore di Rossi. Finisce dopo sei minuti di recupero con la vittoria del Legnago Salus per 1-0, che manda il Vicenza nuovamente in crisi.

IL TABELLINO

LEGNAGO SALUS-LR VICENZA 1-0

RETE: 25' st. Rocco (L) rig.

Legnago Salus (3-5-2): Fortin; Sbampato, Motoc, Noce; Muteba, Franzolini, Van Ransbeeck (45' st Casarotti), Diaby (37' st Martic), Mazzali (45' st Ruggeri); Rocco (29' st Svidercoschi), Giani (29' st Buric). All. Donati.

L.R. Vicenza (3-4-1-2): Confente; Ierardi, Golemic, Sandon (34' st Greco); De Col, Ronaldo, Tronchin (34' st Rossi), Costa; Scarsella (16' st Proia); Della Morte (7' st Ferrari), Pellegrini (16' st Rolfini). Allenatore: Diana.

Arbitro: Caldera di Como (Toce, Bianchini; quarto ufficiale Aronne)

Note: espulso Costa al 31' st per doppia ammonizione. Ammoniti Sbampato (L), Rocco (L), Van Ransbeeck (L), Della Morte (V), Costa (V), Ferrari (V).