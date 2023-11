Legnago Salus-LR Vicenza: le probabili formazioni

Serie C

Serie C Girone A

Legnago Salus-LR Vicenza vale nel pomeriggio come 14a giornata del campionato di Serie C girone A. Mister Diana deve fare a meno ancora di Valietti e De Maio, ma ritrova Ierardi, Proia e lo squalificato Golemic, che rientra dopo il turno di stop. Il Legnago Salus ritrova, invece, dopo i problemi fisici, Martic, Buric, Svidercoschi e Sternieri, oltre a Giani e Van Ransbeeck, che rientrano dalla squalifica. Ancora out Zanetti, Mbakogu, Hadaji e Baradji e Zanandrea. Assente anche Viero, fermato dal Giudice Sportivo. Calcio d'inizio alle ore 14.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Sbampato, Motoc, Noce; Muteba, Travaglini, Diaby, Mazzali; Franzolini; Rocco, Tabué. All. Donati.

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Laezza, Golemic, Sandon; De Col, Cavion, Ronaldo, Costa; Scarsella, Della Morte; Ferrari. All. Diana.