Legnago Salus-LR Vicenza: 0-0 dopo il primo tempo

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

Al Sandrini finisce 0-0 il primo tempo tra Legnago Salus e LR Vicenza. Gara abbastanza equilibrata, nervosa a tratti e con poche palle gol.

Al 3' conclusione di Costa, palla che sfiora la traversa. Quattro minuti dopo ci prova il Legnago con un tiro di Van Ransbeeck che finisce alto. All'8' Fortino devia in angolo un tiro di Della Morte. Al 18′ ripartenza veloce dei padroni di casa con Van Ransbeeck che calcia fuori non di molto. Al 25' Pellegrini ci prova da fuori area, palla sul fondo. Non succede praticamente più nulla di rilevante e le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.